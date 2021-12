Der Trend zum wandfüllenden Format: Neue Kunst in der Albertina

Die Kunst an sich soll das nicht schmälern: Noëls Abstraktionen auf Papier, Holz und Leinwand zeugen von einer zielstrebigen Arbeit an schlüssigen Formen, die sich oftmals von überraschenden Ausgangspunkten herleitete. So pauste der Künstler die Risse im Asphalt ab, die sich nach der Explosion einer Bombe beim New Yorker World Trade Center 1993 gebildet hatten.

Ghisetti ist ihrerseits am besten, wenn sie ihr zweifellos großes handwerkliches Können hinterfragt: „Ausgezeichnet“ heißt etwa, bewusst doppeldeutig, ein Bild, für das sie alte Rüstungen exakt abzeichnete, Teile dann wieder wegradierte oder mit groben Strichen überbrückte.

Der Eindruck, dass alte Sicherheiten an ihr Ende geraten, Selbstüberprüfung nottut und der Ausweg noch unklar ist, bleibt aber nicht aufs Bild beschränkt. Dass Großmuseen neue Wege finden müssen, um ihre Wände zu füllen, wird ebenso deutlich, ob mit Absicht oder nicht.