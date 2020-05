Der Tod des Schriftstellers im Parka

Als dann, nach einigen Party-Sequenzen und dazugehörigem Erbrechen (er ist ja doch noch da: der Weltekel) die Vater-Sohn-Geschichte in den Mittelpunkt rückt und Jed an seinem obligaten Weihnachtsbesuch mit der Krebserkrankung seines Vaters konfrontiert wird, ist repetitiver Stillstand angesagt. Dies liegt nicht nur an der eher farblosen Darstellung des Vaters von Horst Heiss, sondern auch an dem singenden Elektro-Kitsch-Weihnachtsbaum " Douglas". Während dieser zum x-ten Mal " Santa Claus is coming to Town" und "Jingle Bells" krakeelt und somit die Unfähigkeit, die Tragik in Sprache zu gießen, mit einem Zuviel an Regie-Idee unterstrichen wird, sehnt sich das Publikum bereits spürbar nach der Pause.

Doch zuvor wird über Video-Einspielung noch der grausame Mord an Houellebecq angedeutet. Polizeiermittler finden die mit einem Laserschneider zerstückelten Überreste des Autors, der laut Roman-Text bloß noch als abstrakt-expressionistisches Spritz-Kunstwerk à la Jackson Pollock "vorhanden" ist. Warum in diesen wirren Kamera-Sequenzen ein Zeitungsausschnitt mit dem Titel "Ermittler rechnen mit Anklage gegen Grasser im Herbst" gezeigt wird, und somit auch an dieser Stelle heimische Polit-Unkultur hereingeholt wird, weiß wohl nur der Regisseur selbst.