Der Sound des Krieges

„I wanna ask you: Stop the unholy war. I wanna ask you: Do you know what it was for?“

(Aus „I’m Gone“ von Roxolana)

Roxolana war bis vor wenigen Monaten so etwas wie die ukrainische Entsprechung einer Helene Fischer, nicht nur optisch: Harmlose Popsongs, die sich auch zur Bewerbung für den Song Contest eignen würden. Tatsächlich befand sich Roxolana in der ukrainischen Vorausscheidung zum heurigen ESC in Turin.

Es kam anders: Sie blieb zu Hause. Auch als der Krieg das Land überrollte.

Von Kiew aus übernimmt sie eine völlig neue und unerwartete Rolle: Die der musikalischen Widerstandskämpferin. Ihre Texte drehen sich um den Krieg. Ihr Publikum sind heute Soldaten, die sie zu spontanen und geheimen Solidaritätskonzerten trifft. Und sie ist eine Fürsprecherin des Frauenkollektivs Dattalion, das aus dem Exil Videos und Fotos russischer Gräuel archiviert und dokumentiert.

KURIER: Wie gestaltet sich Ihr Leben in der Ukraine?

Roxolana: Kiew ändert sich von Tag zu Tag. Vor drei Wochen war es unglaublich leise, es gab keine Restaurants und es hatten vielleicht drei Cafés offen. Es gab haufenweise Militärposten und die Leute hatten Angst voreinander. Heute sind hier zwar nicht so viele Menschen wie vor dem Krieg, aber für mich fühlt es sich sicher an, schön und ruhig.

Wie hat sich ihre Arbeit als Sängerin verändert?

Das Leben ist natürlich nicht dasselbe. Wir machen aber weiter mit der Produktion von Songs. Die ukrainischen Radiosender sind wieder on air und wir versuchen ihnen, Inhalte zu liefern. Sie fragen nach motivierenden Songs. Außerdem geben wir rund um Kiew Konzerte für das Militär.