Der Sommer im Reich der Schlösser

Im Sommer bieten die fünf Schlösser des Marchfelder Schlösserreichs ihren Besurchern ein ganz spezielles Programm: einzigartige Führungen, lehrreiche Veranstaltungen u.v.m. Geheimtipp: Mit dem Kassabon bzw. der Eintrittskarte eines besuchten Schlosses gibt es 10 Prozent Ermäßigung auf jedes weitere Schloss im Marchfelder Schlösserreich!

Die Schlösser des Marchfelder Schlösserreichs besuchen, spannende Aufgaben lösen und als Belohnung pro Schloss einen Stempel an der Kassa kassieren: Beim dritten Stempel gibt es ein kleines Geschenk! Also unbedingt den Quiz-Rallye-Sammelpass mitnehmen, den man in den Schlössern an der Kassa bekommt. Der Pass vom letzten Jahr ist übrigens auch noch gültig!