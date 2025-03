"Der Soldat Monika" bei der Diagonale: Ein Porträt über die „Schizophrenie unserer Zeit“

Donner ist eine begnadete Selbstdarstellerin, die nichts lieber tut als über sich zu reden. Eloquent greift sie die Kritik an ihren Haltungen auf und fügt sie als weiteres Merkmal ihrer schillernden Persönlichkeit zu. An manchen Stellen aber zeigen sich die Sprünge im polierten Selbstbild. Zu den besten Szenen gehört die Konfrontation mit Michael Thomas, der Donners Ex-Militärvorgesetzten verkörpert und sie mit brachialer Kameraderie aus der Fassung bringt.

Die „Gestaltenwandlerin“ Monika Donner ist schwer zu fassen in ihrer Sinnbildhaftigkeit für unsere Gegenwart, in der extreme politische Positionen in unheiliger Allianz zueinander finden. Und tatsächlich kam es auch zu massiven Meinungsverschiedenheiten, die zu längeren Drehpausen geführt haben, wie Schauspielerin Sarah Zaharanski im Publikumsgespräch erzählt. Nicht alles ist Paul Poet in seiner Doku gelungen, aber eines – apropos Walhalla – auf jeden Fall: Seine Doku ist ein wilder Ritt – durch Filmgenres, Polit-Positionen und persönliche Befindlichkeiten.