Der Prophet der Geselligkeit: Virtuose Chris Thile kommt nach Wien

Vor diesem Hintergrund appelliert Thile weiterhin, viele Perspektiven gelten zu lassen. „Derzeit ist es so viel leichter, nur mit denen zu reden, die die Welt so sehen wie wir“, sagt er. „Unsere Chance auf Transzendenz, Wachstum und Wandel wird so massiv eingeschränkt. Umso wichtiger sind Gelegenheiten, zu denen verschiedene Menschen zusammen kommen. Und Musik hilft – denn sie schleift Ecken ab. Vielleicht ist Instrumentalmusik dafür sogar besonders geeignet – es ist leichter, mit der Dissonanz unserer Gefühle umzugehen, wenn sie in Musik verpackt ist.“

Bluegrass, die Musikrichtung, in der Thile verwurzelt ist, sei "die vielleicht konfliktbeladenste Musik überhaupt", wenn es um den Inhalt der Texte und ihr Verhältnis zur Religion geht, erklärt der Musiker schelmisch. "Der Kontrast zwischen Samstag abend und Sonntag morgen ist hier ganz besonders ausgeprägt", sagt er. "Es geht in den Texten um hartes Leben, hartes Trinken - und am Sonntag geht Bluegrass in die Kirche und betet mit dem Eifer der Verdammten". sagt er. "Ich denke, alles, was ich selbst je geschrieben habe, ist von diesem Gegensatz durchtränkt. Und ich respektiere auch den religiösen Impuls, ich spüre die Furcht, die ich in den tief religiösen Menschen in meinem Umfeld beobachte. Ich spüre diese Furcht auch in mir selbst, aber ich versuche eher, sie mit Musik zu bannen als mit Religion. Und mit Geselligkeit - mit dem Zusammensein mit anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass wir alle so unterschiedlich sind - meine Angst ist nur, dass wir irgendwann aufhören könnten, zusammenzukommen."