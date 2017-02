Der Plan, keine Spießer zu werden

Schau dir was an ... Er braucht ja gar keine Aale (wie in seinem Roman "Bad Fucking") und keinen Wilden Westen (wie in "Bringt mir die Nudel von Gioachino Rossini").

Nur fünf Burschen braucht Kurt Palm, 17-jährige Buben, die Bluna trinken, Extrawurstsemmeln mampfen und im Sommer 1972 irgendwo in einer kleinen Stadt in Österreich (in Oberösterreich, Palm ist gebürtiger Vöcklabrucker) die Spießbürger aufwecken wollen.

Psychodynamisch?

Und weil der eine von ihnen betrunken ist, sprayt er auf die Kirche:

"Ora et deflora."

Wobei er, als schlechter Lateiner, v statt f sprayt.

Eigentlich wollte man es politischer angehen.

Kurt Palm amüsiert mit "Strandbadrevolution" sehr. Das heißt, er wiegt uns in Sicherheit ... seine Witze sind mitunter erbarmungslos, und bildet sich jemand ein, dass er unter seinem Niveau lacht: Stimmt genau!

Aber er lacht.

Der Erzähler ist der Ernsti, er nennt sich Mick. Seine Eltern sind aus Jugoslawien gekommen. Der Vater hat Probleme, das ü auszusprechen. Er sagt dann i. Der Sohn geniert sich, wenn der Vater für den Kaffee "Filtertüten" einkaufen geht.

Im Strandbad – es könnte sich um jenes in Seewalchen am Attersee handeln – überlegen die Burschen, was Adorno mit der "Desexualisierung der Sexualität" gemeint hat. Ist sie psychodynamisch zu verstehen?

Die Mädchen, die nachts schwimmen gehen wollen, sind spannender.

Man raucht Smart Export, und daran ist zu merken: Der langhaarige Ernsti ist nicht ganz der damals langhaarige Kurt Palm. Der rauchte nämlich Flirt Filter und Gitanes. "Volksstimme" lasen beide.

"Wir müssen dem Untertanengeist etwas entgegensetzen!"

Eine eingeschlagene Auslagenscheibe einerseits und der erste Sex andererseits haben ernste Konsequenzen. Die "Strandbadrevolution" tut am Ende weh. Die Jungen, wenn sie erwachsen werden, sind auch nix "Besseres" als die Alten. Leider.

Im Gespräch mit Palm klingt das so: "Schreibt man über die frühen 70er, neigt man ja rasch dazu, nostalgisch zu werden. Aber dass die damals Jungen – also die Generation der heute rund 60-Jährigen de facto weitgehend versagt hat, das ist auch nicht zu verleugnen."

***

"Lassen S’ die Sterne am Himmel", sagt der Autor.

Er meint die Bewertungssterne im KURIER.

Nein, diesmal nicht. Ausnahmsweise kriegt er viele ... so viele wie Nobelpreisträger Le Clézio für seine Novellen "Sturm", was eigentlich eine Frechheit ist.

Kurt Palm:

„Strandbadrevolution“

Deuticke Verlag.

256 Seiten.

20,60 Euro.

KURIER-Wertung: ****