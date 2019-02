Der "küssende Seemann": Ikonen der Fotografie

George Mendosa, der "küssende Seemann" vom Times Square

Als der Zweite Weltkrieg am 14. August 1945 zu Ende geht, findet sich der Fotograf Alfred Eisenstaedt bald mitten im Tumult auf dem Times Square wieder. Auf einmal nimmt ein Matrose vor seinen Augen eine Krankenschwester in die Arme und küsst sie. Eisenstaedts leidenschaftliches Foto hielt einen Moment ungezügelter Freude fest (obwohl heute argumentiert wird, dass dies als sexueller Übergriff betrachtet werden sollte), der als einer der berühmtesten Küsse überhaupt gilt. Sein Bild avancierte zum am häufigsten reproduzierten Bild des 20. Jahrhunderts. "Die Leute sagen mir, wenn ich im Himmel bin, werden sie sich an dieses Bild erinnern", so Eisenstaedt. Der berühmte Matrose, George Mendosa, verstarb heuer am 17. Februar.