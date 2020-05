Der Krisen-Wahnsinn von der maschekseite

Aber nicht nur die hohe Politik hat Finanzprobleme zu bewältigen. Hier kämpft jeder auf seine kreative Art ums Überleben: Ein Junge aus Kaschmir möchte via twitter-Hacking ein Adoptivkind von Angelina Jolie werden, und Eminem wird von maschek als mittelloser Rapper dargestellt, der sich plötzlich dazu gezwungen sieht, den Youtube-Hit "Dreh den Swag auf" des Wiener Hiphoppers Moneyboy zu covern. Nur: "Dreh den Mac auf" gefällt Mr. Marshall Mathers halt besser. Eines von mehreren Beispielen übrigens, dass der maschek- Humor wieder insiderischer wird, nach den populären Höhenflügen mit ihrem Polit-Kasperltheater (zuletzt "Bei Faymann").



Ein Überlebensproblem anderer Art haben in "10.10.10" aktuellerweise Mubarak, Gaddafi und Syriens Assad: Sie suchen in Saddam-Hussein-Manier den perfekten Doppelgänger, um heil davon zu kommen. Wie der Untertitel des Programms - "Ein revolutionärer Fernsehtag" - bereits andeutet, sind auch die Entwicklungen in Nordafrika und Nahost ein Thema. Nur: Die "Revolution" findet hier nicht in den Straßen statt, sondern ausschließlich in der Medienwelt, in der alten des Fernsehens, aber vor allem in der neuen des Internet. Hacking wird zur alltäglichen Überlebenskompetenz: So betätigt sich die Guerillagruppe AFFE als eine Art digitale RAF und hält mit Robin Hood-Aktionen die Welt in Atem.