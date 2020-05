Der Krieg herrscht auch in Zeiten des Friedens

Und so einer kann auch Künstler sein? Salagnon hat gezeichnet, um die Dinge wieder zusammenzufügen, die von den Ereignissen zerfetzt worden sind ...

Nun lehrt er den Erzähler, den Pinsel zu führen; und dafür schreibt der Erzähler die Lebensgeschichte Salagnons auf.

So sieht das Gerüst des Romans aus. Alexis Jenni hatte Spaß daran. Er bohrte in die unbewältigte, ja verweigerte Vergangenheit Frankreichs ... aus Spaß?

Am Schreiben hatte er seinen Spaß. Der 49-Jährige wollte probieren, ob er exotische Schauplätze aufs Papier bringen kann. Die Wintersonne in Algier. Das heiße, lärmende Saigon.

Bewusst naiv ging er ans brisante Thema heran: Wenn man viel über die Kolonialkriege weiß, hat

Jenni in einem Interview gesagt, dann traut man sich nicht, darüber einen Roman zu schreiben. Dann dringe man nicht so leicht zu den Wurzeln Frankreichs vor, aus der eine Nation geworden sei, die – „das ist Tradition“ – die Demokratie auf der Straße durchspielen will:

„Wie oft enden Kundgebungen in Gewalt? Es ist die pervertierte Freude an Prügeleien statt an Diskussionen.“

KURIER-Wertung: ***** von *****

Das Buch: Alexis Jenni: "Die französische Kunst des Krieges". Übersetzt von Uli Wittmann. Luchterhand Literaturverlag. 761 Seiten. 27,70 Euro.