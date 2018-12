Der Kinohit der Saison kommt aus dem ORF

Österreich

ORF

Das Fernsehen hat von vornherein sehr viel mehr Zuschauer und muss sich auch an Einschaltquoten messen lassen. Da kommt bei Regisseuren von Kinofilmen die Sorge auf, dass ihr Erfolg auch an Besucherzahlen gemessen wird. Da ich mehr im Unterhaltungs- als im Arthouse-Sektor arbeite und auch kaum sogenannte "Festivalfilme" mache, betrifft mich diese Unterscheidung nicht so sehr. Aber ich denke, dass beide Genres ihre Berechtigung haben und dass man in einem so kleinen Filmland wieeines nicht gegen das andere ausspielen sollte. Außerdem beteiligt sich derimmer wieder an anspruchsvollen Filmen, die bei internationalen Festivals Erfolg haben.

Verstellt es den künstlerischen Zugang, wenn man das Publikum vor Augen hat?

Nein, das finde ich gar nicht! Ich suche immer nach einem individuellen Zugang zu meinen Geschichten und möchte sie so erzählen, wie nur ich das kann. Auch beim " Harri Pinter" war das so! Das ist eine Figur, die sehr leicht in eine Karikatur abdriften kann. Ich wollte diese Figur ernst nehmen, weil sich niemand mit einer Karikatur identifizieren will. Daher war mir auch die Liebesgeschichte sehr wichtig – und vor allem die weibliche Hauptfigur, die von Julia Cencig gespielt wird. Sie ist das Herz der Geschichte! Wir können Harri dabei beobachten, wie er das Herz seines Lebens endlich entdeckt. Das macht auch den tieferen Ernst dieser Komödie aus.

Sie arbeiten gerade auch mit Michael Niavarani an einem Stück. Ist der kabarettistische Witz ein besserer Zugang zum Realismus?

Wir haben begonnen, ein gemeinsames Stück für das Globe-Theater zu schreiben, aber es geht nur sehr langsam voran. Von Niavarani kann ich viel lernen, denn der Mann ist ein Komödien-Genie und sehr schlau und belesen. Wir haben stundenlang über das Leben und über Shakespeare geredet.