Der österreichische Heldentenor Peter Svensson, geboren am 2. Juni 1964, ist kürzlich an den Folgen seiner Corona-Erkrankung in Wien gestorben.

Er wurde von dessen Vater tot aufgefunden. Dies bestätigt gegenüber dem KURIER Eva Walderdorff, die Präsidentin der Weinviertler Festspiele. Svensson war Gründer und Intendant der Weinviertler Festspiele. Walderdorff: "Er ist für mich unersetzlich. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und Mitstreiter."