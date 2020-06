"Der Geizige" und seine geldgeilen Kinder

Klaustrophobiker kaufen sich für diesen Theaterabend besser keine Karte. Der schmale Streifen drehbarer Wohnkulisse, den sich Peter Baur als Bühnenbild für die PeterLicht-Premiere "Der Geizige. Ein Familiengemälde nach Molière" am Schauspielhaus Wien einfallen hat lassen, lädt geradezu zum Atemnotstand ein.

Zwei Stunden sieht man einer Hand voll Schauspieler dabei zu, wie sie auf diesem engsten Raum über einander, über Küchenkastln, eine Couch, sogar eine Hängelampe klettern. Dem anderen aus dem Weg zu gehen, ist schlicht unmöglich. Und Programm.

Musiker und Autor PeterLicht hat Molières Komödienklassiker übermalt. Das Ergebnis ist eine amüsante Neudichtung, der das Original nur noch als Folie dient. In der aber dank Bastian Krafts Regie alle Tricks aus der Boulevardklamottenkiste hervorgezaubert werden. An eine Sitcom dachte PeterLicht beim Schreiben, an jenes TV-Format, vor dem es kein Entrinnen gibt, in dem auch nie jemand den Schauplatz des Geschehens verlässt.