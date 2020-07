Der erste Eindruck vom neuen Rowling-Roman

Gleich stirbt Barry Fairbrother. 44 war er erst, ein bärtiger, kleiner Mann mit vier Kindern. Eine Ader im Gehirn war geplatzt.

Er war Gemeinderat (nicht Pfarrgemeinderat, wie fälschlich kolportiert worden war).

Hinter den roten Backsteinhäuschen und den Vorhängen mit Rosenmuster herrscht wenig Trauer.

Barry Fairbrother hatte sich nämlich um die Sozialsiedlung " Fields" am Stadtrand gekümmert. Um den Weiterbestand der Drogenklinik. Jetzt wollen die braven Bürger die Gelegenheit nutzen und " Fields" an die Nachbargemeinde loswerden. Es wird intrigant.

J.K. Rowling – die reichste Schriftstellerin der Welt – hat eine Botschaft. Sie verlangt Verantwortung für die Schwachen ("Verantwortung" war auch der Arbeitstitel für das Buch), und das ist sehr, sehr in Ordnung.

Aber dann liest man z.B. von einer gewissen Frau Parmide, sie "hatte ihre ungeweinten Tränen tief in sich verschlossen, wo sie anscheinend eine chemische Umwandlung durchmachten, um dann später als Lavaströme der Wut in die Außenwelt zurückzukehren" – und das ist ein Moment, an dem man hofft, die Schuleulen schweben herbei, einen roten Brief im Schnabel, in dem steht: Rowling arbeitet bereits am nächsten Harry Potter!