Der Engel trägt Prada

Hans-Peter Feldmann

Im Zentrum gibt es zur Eröffnung in einem Glas-/Stahl-/Betonpalast eine Ausstellung mit dem Titel "Serial Classic" zum Thema Kopie in der Kunst. Sie zeigt anhand von Skulpturen – mit Leihgaben vom Louvre bis zu den Uffizien in Florenz –, wie Römer von Griechen kopierten, Renaissancekünstler wieder von den alten Römern und auch heute noch zeitgenössische Künstler wiesich an Apollo oder David abarbeiten.

Dieser Teil ermöglicht Einblicke aus verschiedensten Perspektiven, von unterschiedlichen Niveaus aus und lässt allein schon bezüglich der Präsentation klassische Kunsttempel alt aussehen.

In einem anderen Komplex wird man mit Installationen, etwa von Damien Hirst (Gynäkologenstuhl im Aquarium mit lebenden Fischen) oder Thomas Demand, konfrontiert. In einer riesigen Halle setzen sich Künstler wie Walter de Maria oder Sarah Lucas mit Autos auseinander.

In zwei Seitentrakten sind Teile der eigenen Sammlung ausgestellt, großteils Werke ab 1950, von der Arte Povera bis zu Gerhard Richter, von Yves Klein bis Roy Lichtenstein. Die Auswahl ist überzeugend und protzt nicht mit der eigenen Wichtigkeit.

Dazu gibt es ein Kino, in dem eine eigens für Prada gestaltete Doku über Roman Polanski und seine Film-Ikonen läuft, mit einer Retrospektive all dieser Werke. Was der Prado für alte Meister, ist Prada zumindest im Ansatz für Zeitgenossen.