Der Einspringer wurde zum Rausreißer

Mittwochmorgen nämlich musste der kurzfristig erkrankte Michael Degen seine Rolle als Mentor zurücklegen. Hausherr und Regisseur der Inszenierung Herbert Föttinger sprang ein.

Und wie. Mit einem Doppel-Toe-Loop. Aus dem Einspringer wurde der Rausreißer. Denn die Figur Benjamin Rubin scheint Föttinger wie auf den Leib geschneidert. Er gibt den Dramatiker, der bessere Zeiten erlebte und schwer an der Begabung seines Gegenübers schluckt, als zynischen, arroganten Schnösel.

Als Jungdramatiker Martin Wegner ist ihm Florian Teichtmeister ein wunderbarer Widerpart. Süffisant kommentiert er Rubins Großsprecherei, während in seinem Gesicht die Angst arbeitet, der könnte mit seiner negativen Kritik an Wegners Drama doch recht haben.

Natürlich arbeitet sich Kehlmann an seinem Lieblingsthema well-made play vs. Textflächenschreiber ab. Natürlich ist „Der Mentor“ kein mathematisch konstruiertes Meisterwerk wie „Geister in Princeton“. Es ist eine vom „ Zweikampf“, vom Wortwitz lebende Kammerspiel­komödie, zu deren Gelingen auch Ruth Brauer-Kvam und Siegfried Walther betragen.



KURIER-Wertung: **** von *****

INFO: Daniel Kehlmann bekam Anfang der Woche für seinen Theater-Erstling „Geister in Princeton“ den Nestroy-Autorenpreis