Der Doktorand als Doktor - und Direktor der KHM-Gemäldegalerie

Die Freude ist derzeit etwas getrübt. Und das kam so: Anfang März wurde der deutsche Plagiatsgutachter Martin Heidingsfelder informiert, dass von Kerber, eigentlich Hans Peter Björn Kerber, an der Uni München, wo dieser studiert hatte, keine Dissertation ausgeliehen oder eingesehen werden könne. Heidingsfelder nahm Recherchen auf und setzte seinen österreichischen Kollegen Stefan Weber in Kenntnis.

Tatsächlich war keine Dissertation auffindbar, wiewohl Kerber bereits im Februar 2014 die Promotionsprüfung abgelegt haben soll – noch dazu „magna cum laude“. Der Fall begann Stefan „Sherlock“ Weber zu interessieren. Und er zitierte gegenüber seinem Watson, Ihrem Tratschpartner, aus der Promotionsordnung der Uni: Die Dissertation ist „innerhalb eines Jahres“ nach Bestehen der Doktorprüfung in angemessener Weise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In besonderen Fällen könne die Frist auf drei Jahre verlängert werden, „wenn ein begründeter Antrag der Doktorandin oder des Doktoranden“ eingeht. Bei Nichterfüllung innerhalb der drei Jahre „erlöschen die durch die Doktorprüfung erworbenen Rechte“.