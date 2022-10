Der Booker Prize 2022 geht an Shehan Karunatilaka

Der wichtigste britische Literaturpreis wurde am Montagabend vom Queen Consort in London vergeben. Er ging in der ersten großen Veranstaltung der Stiftung seit 2019 an den aus Sri Lanka stammenden Autor Shehan Karunatilaka.

In seinem Roman „The Seven Moons of Maali Almeida“ schreibt Karunatilaka über einen Kriegsfotografen. Hintergrund ist der Bürgerkrieg in Sri Lanka. Den Preis erhielt Karunatilakaaus den Händen von Königin Camilla. Der Literaturpreis zeichnet den besten englischsprachigen Roman eines Schriftstellers des Commonwealth oder der Republik Irland aus.