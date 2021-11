Deportationen in der NS-Zeit: Und dann im Gaswagen zum Getto

Zum 80. Jahrestag geben gleich zwei „Ausstellungen“ (ohne Objekte) im öffentlichen Raum darüber Auskunft. Das Haus der Geschichte Österreich erklärt auf neun Dreiecksständern unter dem Titel „Das Wiener Modell der Radikalisierung. Österreich und die Shoah“ (bis 10. Dezember) ausführlich die Vorgeschichte. Etwa mit der 1938 eingerichteten „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“, die sozusagen ein Pilotprojekt war.

Natürlich gehen auch die Stellwände im Wiener Hauptbahnhof auf den Antisemitismus vor dem „Anschluss“ Österreichs und die nachfolgenden „Arisierungen“ ein. Im Fokus stehen aber „80 Jahre Deportationen Wien – Riga“ (bis 30. November): In nur drei Monaten (ab dem Dezember 1941) verbrachten die NS-Schergen ca. 4200 Jüdinnen und Juden vom Aspangbahnhof ins Ghetto nach Riga. Die meisten Menschen – darunter viele Kinder – wurden nach achttägiger Fahrt unter unvorstellbar grausamen Bedingungen unmittelbar nach der Ankunft erschossen.

Im Februar 1942 traf der letzte nach Riga abgefertigte Transport am Bahnhof Skirotava ein. Man bot den Menschen, denen der kilometerlange Fußmarsch zum Ghetto zu beschwerlich erschien, eine Fahrt im Lastkraftwagen an. Es handelte sich dabei um getarnte Gaswagen. Von den 1.000 aus Wien Deportierten erreichten nur 300 das Ghetto zu Fuß. 400 meist ältere Menschen wurden im Wald vom Rumbula ermordet. Insgesamt überlebten nur etwa 100 Jüdinnen und Juden das Ghetto, die Zwangsarbeit bzw. die Einweisungen in diverse Konzentrationslager.

Besucherfrequenz

Auf die Frage, warum die Informationstafeln im Hauptbahnhof und nicht auf dem Areal des ehemaligen Aspangbahnhofs aufgestellt wurden, erklärte Kuratorin Milli Segal, dass es darum gegangen sei, niederschwellig die Passanten zu erreichen. In der Tat bleiben viele Menschen stehen, um sich über die Fakten und die präsentierten Einzelschicksale zu informieren. Die Besucherfrequenz im toten Winkel des Heldenplatzes (zwischen Burgtor und Weltmuseum) ist ungleich geringer.

Die Schau im Hauptbahnhof, die auch in Riga gezeigt werden soll, entstand als Projekt der Stadt Wien in Kooperation mit den Bundesbahnen und dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Jene auf dem Heldenplatz in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften, der Universität Wien sowie dem Verein zur Förderung kulturwissenschaftlicher Forschungen. Sinnvoll wäre es wohl gewesen, die Ansätze zu bündeln – und gemeinsam eine große, würdige Ausstellung zu realisieren.