Depeche-Mode-Konzert - dokumentiert aus der Sicht von Fans

Im November 2019 hatte „Spirits In The Forest“ in über 3000 ausgesuchten Kinos in fast 80 Ländern vor mehr als 220.000 Zuschauern Premiere und spielte damit mehr als vier Millionen Dollar ein. Diesen Freitag erscheint der Film als DVD – in einem Paket mit „Live Spirits“, dem Film des kompletten Konzertes, und dem „Soundtrack“ der Waldbühne-Show auf zwei CDs.