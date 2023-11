Denkmalschutz: Regierung schickt Gesetzesnovelle in Begutachtung

Darüber hinaus sieht die Novelle eine gesetzliche Verankerung des UNESCO-Welterbes vor, wobei das BDA eine zentrale Koordinationsrolle einnehmen wird. In der Praxis habe sich gezeigt, „dass die bestehenden nationalen gesetzlichen Regelungen nicht ausreichen, um die österreichischen Welterbestätten in ausreichender Form zu schützen“, wird auf APA-Anfrage erklärt. Deshalb werde u.a. gesetzlich festgehalten, dass Maßnahmen zum Schutz der österreichischen Welterbestätten in allen relevanten Verwaltungsvorschriften und Planungsinstrumenten vorzusehen seien. Moderne Bestimmungen in Sachen Ausfuhr von Kulturgütern und eine praxistauglichere Regelung für die Verwahrung von denkmalschutzrelevanten Funden im Zuge von Bauarbeiten wurden ebenfalls angekündigt.

"Fit für die Zukunft"

Mit den Neuerungen reagiere man nicht zuletzt auf Lücken und Problemstellungen, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgetan hätten, resümierte Mayer. „Mit diesem Entwurf wollen wird das Denkmalschutzgesetz, das soeben 100 Jahre alt wurde, für nächsten 100 Jahre fit machen“, lautet die Zielsetzung der Kulturstaatssekretärin. Die Begutachtung läuft sechs Wochen lang. Angestrebt wird, dass die Novelle im Laufe des 1. Halbjahres 2024 in Kraft tritt, wie es auf APA-Anfrage hieß. In Österreich sind derzeit laut Ministerium rund 39.000 Gebäude denkmalgeschützt. Das entspricht in etwa 1,8 Prozent des gesamten Bestandes. Die Österreichische Gesellschaft für Historische Gärten monierte zuletzt, dass Österreich eines der letzten Länder in Europa sei, in der historische Freiräume und Parkanlagen nicht automatisch in den

Aufgabenbereich des Denkmalschutzes fallen - ein bestehendes Verzeichnis von 56 schützenswerten Ensembles entspreche in keiner Weise den 1.700 historischen Anlagen im Land.