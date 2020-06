Den Geist betäuben, statt Qualität fordern

Das übergeordnete Thema in den Texten: Sedierung der Massen! Denn das, sagt er, sei das hervorstechende Merkmal der heutigen Zeit: "Dabei geht es mir aber nicht nur darum, dass die Leute von den Herrschenden ruhig gestellt werden. Es geht darum, dass wir selbst uns mit Alkohol, oberflächlichem Unterhaltungs-Fernsehen oder was auch immer so gerne betäuben, weil das einfacher ist, als von der Existenz eine gewisse Qualität einzufordern. Denn nur wenige Menschen können ihr Leben mit etwas verbringen, das sie dauerhaft inspiriert, wach und begeistert hält. Und ich nehme mich da nicht aus: Was machen wir an einem freien Abend während einer Tour in einer fremden Stadt? Wir saufen, weil uns langweilig ist."