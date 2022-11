Deladap bringen den Elektroswing nach Japan

Die Musik swingt wie im Ballsaal im New York der 20er-Jahre, verfĂŒhrt deshalb dazu, in dem Text englische Worte zu suchen. Aber das will nicht gelingen.

Kann es auch nicht. Der neue Text des Deladap-Songs „Crazy Swing“ ist japanisch. Band-Mastermind Stani Vana hat diese Version nĂ€mlich mit Lily Mizusaki aus Tokio aufgenommen.