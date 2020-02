Deichkind in Wien: Dada, Gaga, Naja, Haha

Souveräner kann man popkulturelles Material nicht beherrschen, aufnehmen, durchironisieren und denn, klein zusammengeknüllt, aber funktionstüchtig, wieder ausspucken: Deichkind sind das, was passiert, wenn Hip-Hop auf Deutschland trifft, genauer: auf deutsche Humorgründlichkeit und Kunsthandwerklichkeit.

Dann nämlich wird er effizient in seine Anteile zerlegt. in den Spaß, der hochgeschraubt wird, in die Coolheit, die nachgemacht und verfälscht und als nachgemachte und verfälschte und dadurch wieder glaubwürdie Coolheit wieder in Umlauf gebracht wird, und in die Widerständigkeit: Deichkind sind, auch, der gut gelaunte, kiffermoralische Gegenentwurf zur Zornwelt, zum Generationenkampf. Lasst uns doch lieber gemeinsam lustig und gescheit sein.

Zu diesem Zweck stehen eingangs sieben kleine Deichkind-Minions auf der großen Bühne, und zeigen dort - in der ins comichafte verfälschten Hip-Hop-Montur - eine deutschstampfige Rumlaufchoreografie.