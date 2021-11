Deep-Purple-Sänger Ian Gillan: Lebenslust statt zehn Jahre Gefängnis

Gillan schwört, dass bei den das Album begleitenden Fotos kein einziger Stylist involviert war. „Ich hatte eine Foto-Session für einen Jugend-Club an der Küste in Südengland“, erzählt er. „Ich war sechs Monate nicht zum Friseur gekommen, kam dort vom Wind zerzaust hinein, und der Typ schoß dieses Foto. Daraus entstand die Idee, dass wir uns alle so ablichten lassen: Ohne Make-up, frisch aus dem Bett – so als ob uns die Polizei im Schlaf überrascht hätte.“