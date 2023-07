Deep Purple in Wien: Sichtbar gealtert – hörbar weit weniger

Am 19. August wird Ian Gillan 78 Jahre alt. Und immer noch steht der Frontmann der legendären Rockband Deep Purple auf der Bühne. Mittwochabend in der Wiener Stadthalle. Ja, das Alter ist ihm anzusehen. Wer Deep Purple in den 80er-Jahren auf eben dieser Bühne gesehen hat, dem fällt das als erstes auf: Manchmal zittert Gillan die Hand, die das Mikro hält, und häufig geht er bei den ausgedehnten Soli seiner Mitspieler hinter einen Vorhang, um sich zu erholen.