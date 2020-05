Dear-Reader-Frontfrau Cherilyn MacNeil über ihr Orchester-Album

„Es war eine fantastische Erfahrung“, resümiert MacNeil. „Obwohl ich davor so aufgeregt war, dass ich monatelang nicht schlafen konnte. Denn obwohl ich von acht bis 18 klassisches Klavier studiert habe, konnte ich nie mit einem Orchester spielen. Ich war zwar einmal in einem kleinen Percussion-Orchester, in dem ich Stylophon und Pauke gespielt habe. Das hat Riesenspaß gemacht, ist aber nicht vergleichbar mit einem Orchester mit Streichern.“

Dass Dear Reader gerade jetzt von dem Sender zum Orchester-Konzert gebeten wurden, liegt laut MacNeil daran, dass sich „Rivonia“ besonders gut für die Interpretation im Stil von Filmmusik eignet. In dem Konzeptalbum griff MacNeil mit jedem Song historische Ereignisse aus der tragischen Geschichte ihrer Heimat auf und verpackte sie in einfühlsam erzählte Storys. Und die instrumentierte sie im Original mit sehr zarten Arrangements. „Es gab sehr viel Raum zwischen den Instrumenten, die Platz für die Streicher und den Chor ließen. Der Arrangeur hat immer wieder betont, dass ihm das Arbeiten mit den Songs deshalb so viel Spaß macht. Ich denke, das liegt daran, dass ich auf ,Rivonia‘ keine einzige E-Gitarre hatte. Die füllen immer viele Frequenzen und machen einen dichten Sound.“

Am 6. Dezember erscheint mit „We Followed Every Sound“, ein Mitschnitt des RadioEins-Konzertes auf CD. Und während das „Rivonia“-Original ungeachtet der Texte um Apartheid, Mandela und den Kampf gegen Rassendiskriminierung leicht und verträumt klingt, kommt in den voluminösen Orchester-Arrangements die Schwere der Thematik voll zum Ausdruck. „Es war fantastisch, als ich die Aufnahmen zum ersten Mal hörte. Manche Songs machen eine totale Verwandlung durch. Bei einigen dachte ich sogar, das klingt jetzt wie Musik aus einem Disney-Film, oder wie aus James Bond.“