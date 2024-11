Dean Lewis: Eine Stimme für Klarheit und Vertrauen in schweren Zeiten

„In einer Minute bist du der Größte, und in der nächsten will keiner in dem Business mehr mit dir reden.“

Der australische Singer/Songwriter Dean Lewis sagt das ohne Verbitterung – es ist einfach ein Resümee seiner Erfahrungen in der Musikszene. Über 1,84 Milliarden Mal wurde sein Song „Be Alright“ aus seinem 2018 erschienenen Debüt-Album alleine auf Spotify angehört. Doch die Songs, die direkt danach kamen, liefen nicht mehr so gut. „Da rufst du dann jemanden an, der dich vor ein paar Monaten noch als Supertalent bezeichnet hat, und du hörst, dass man dich nicht mehr durchstellen darf“, erinnert er sich im Interview mit dem KURIER. „Dann hatte ich mit ,How Do I Say Goodbye‘ den nächsten Hit, und sofort rufen dich alle wieder zurück. Das war anfangs hart, aber ich habe daraus gelernt, dass das Business eben so ist, und kann dieses Auf und Ab jetzt sehr entspannt sehen.“