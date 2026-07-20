Jens Harzer als Oscar Wilde: Was soll das noch toppen?

Die Salzburger Festspiele wurden noch nicht einmal offiziell eröffnet, noch befindet sich das Festival in der Phase der Ouverture Spirituelle, einer Art Zwischenreich von langsamer Aufwärmübung und künstlerischem Dauerfeuer – und schon ist von einem Ereignis zu berichten.

Von einem Abend auf einem künstlerischen Niveau, das die Frage aufwirft, wovon das noch getoppt werden sollte.

Die Aufführung heißt „De Profundis“, ist ein leider nur einmaliges Gastspiel des Berliner Ensembles in der Regie des dortigen Chefs Oliver Reese und der Auftakt zum ersten Schauspielprogramm, das der (seit drei Monaten Ex-)Intendant Markus Hinterhäuser konzipiert hat, nachdem er sich von seiner künstlerisch erfolglosen Schauspielchefin Marina Davydova im Streit getrennt hatte.

Der Titel stammt aus dem Psalm 130 („De profundis clamavi ad te Domine“ – „aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir“) und bezeichnet hier einen Brief, den der 1895 wegen Unzucht inhaftierte Oscar Wilde aus dem Gefängnis an seinen Liebhaber Lord Alfred Bruce Douglas geschrieben hatte. Ein Meisterstück an Formulierungskunst, bei dem jeder Satz enormes Gewicht hat, obwohl er so leicht daherzukommen scheint.

Wilde blickt auf diese Beziehung zurück, auf alles, was falsch lief damals in Brighton, einer Hochburg der Queerness. Er schreibt über Selbsterkenntnis: „Der wahre Narr ist der, der sich selbst nicht kennt.“ Über „das schlimmste Laster: Oberflächlichkeit“, über „Hass, der alles nährt“, über Liebe, deren einziges Ziel es sei zu lieben und vor allem über Kunst, den „großen Urton“. Die Tonalität ist todtraurig, die Musikalität der Sprache beeindruckend.