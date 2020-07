DDR-Roman als TV-Zweiteiler

Nachher kann man darüber lachen. So wie Jan Josef Liefers, wenn er über das Ritual des Schlangestehens in der DDR erzählt. Die Erfahrung lehrte: Hatte sich im Arbeiter- und Bauernstaat irgendwo eine Menschenmenge versammelt, gab’s sicher was Sensationelles zu kaufen. So erstand, einfach weil er anstand, Teenager Liefers einmal eine Schallplatte. Udo Jürgens’ "Griechischer Wein" um fünf DDR-Mark.

Brrrr! "Aber meine Mutter hat sich sehr gefreut ..."

Eine ähnliche Anekdote erzählt Uwe Tellkamp in seinem Bestseller "Der Turm". 2008 wurde der 1000-Seiten-Roman mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. 750.000 Exemplare wurden verkauft. Literaturkritiker beschrieben die Dresdner Familiengeschichte als "die neuen Buddenbrooks". In der Süddeutschen stand: "Wenn spätere Generationen fragen, wie Alltag in der DDR war, braucht man ihnen nur dieses Buch in die Hand zu drücken." Produzent Nico Hofmann verarbeitete die Vorlage zum TV-Zweiteiler (heute und morgen, ARD, 20.15; heute folgt um 21.45 "Der Turm – Die Dokumentation", in der Zeitzeugen und Vorbilder für die Romanfiguren zu Wort kommen).