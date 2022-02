David Lynch als Schauspieler in Spielbergs neuem Film

Der fĂŒr Filme wie "Eraserhead", "Blue Velvet", "Mulholland Drive" und die TV-Kultserie "Twin Peaks" bekannte US-Regisseur David Lynch tritt offenbar in Steven Spielbergs Film "The Fabelmans" vor die Kamera. Der 76-JĂ€hrige sei zu der Besetzung gestoßen, berichteten die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Variety" am Freitag. Einzelheiten ĂŒber seinen Rolle wurden noch nicht bekannt.

Zahlreiche Schauspieler sind an Bord, darunter Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano und Judd Hirsch. Oscar-PreistrĂ€ger Spielberg (75, "West Side Story") schaut in dem autobiografisch geprĂ€gten Drama auf seine Kindheit zurĂŒck. Dano spielt eine Figur in Anlehnung an Spielbergs Vater, Williams die Mutter-Rolle, Newcomer Gabriel LaBelle mimt den jungen Spielberg.

Der Film soll Ende des Jahres in die Kinos kommen. Spielberg verbrachte in den 50er-Jahren Teile seiner Kindheit im US-Staat Arizona. Mit einer Super-8-mm-Filmkamera, einem Geschenk seines Vaters, drehte er schon als Teenager Filme.

Lynch tritt neben seiner Regie-Arbeit gelegentlich als Schauspieler auf, etwa in dem Film "Lucky" (2017) oder in kleineren Cameo-Rollen in seinen eigenen Produktionen.