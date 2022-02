David Hockney: Die bunte, offene Weltsicht eines Optimisten

Der Brite gilt als einer der weltweit teuersten lebenden Maler. Sein Acrylgemälde „Porträt eines Künstlers (Pool mit zwei Figuren)“ wurde 2018 für knapp 80 Millionen Euro verkauft.

Thematisch, nicht chronologisch aufgebaut ist die Schau „Insights“ – mit Sprüngen, was die Zeit, das Medium und die Gattung betrifft. Alles so heterogen wie der Künstler selbst, der in seinem ganzen Stilpluralismus präsentiert wird.

Farben- und lebensfroh die Kreationen von der sunny side des Lebens im Entrée. Dagegen eher melancholisch „A Bigger Splash“, der halbdokumentarische Film des britischen Regisseurs Jack Hazan von 1973, der Hockneys privates und künstlerisches Umfeld porträtiert.

Dann ein Switch in ein anderes Medium: „In the Studio“ (2017) mit dem 80-jährigen Hockney in seinem Atelier in den Hollywood Hills besteht aus 3.000 Einzelfotos, aus denen mittels 3-D-Software am Computer am Ende eine Zeichnung mit den Mitteln der digitalen Fotografie entstand.