David Bowie: Fünf Jahre nach seinem Tod schmerzlich vermisst

Dass Bowie einer Sache schnell überdrüssig wurde, hat aber ohnehin seine ganze Karriere ausgezeichnet. Obwohl er als 12-Jähriger als Schüler des Jazz-Saxofonisten Ronnie Ross begann und bald danach in Bands wie The Konrads, The King Bees und The Lower Third spielte, musste er lange auf den Durchbruch warten. Der gelang dem als David Robert Jones geborenen Ausnahmetalent nach einem ersten Hit mit „Space Oddity“ erst 1972 mit 25 Jahren mit dem Alter-Ego Ziggy Stardust. Gehüllt in Outfits, die vom japanischen Kabuki-Theater beeinflusst waren, spielte er dabei den Außerirdischen, der als Rock-Star auf die Erde kommt, und begründete damit die Glam-Rock-Ära.