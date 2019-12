Das unromantische Auge: Der Künstler Michael Höpfner in Krems

Es ist bezeichnend für die Ungewöhnlichkeit von Höpfners Ansatz, dass es einfacher ist zu beschreiben, was seine Bilder alles nicht sind: Nicht spektakulär, nicht schön, nicht esoterisch, vor allem aber: Nicht romantisierend. Diese Qualität zu erreichen, ist gar nicht so einfach – gibt es doch eine Bildtradition in der Kunstgeschichte, in der eine bedrohliche Natur und die daraus folgende Kleinheit des Menschen mit gehörigem Pathos aufgeladen erscheint.

Der Gegenpol – der ordnende Gestus der Minimal- und Land-Art der 1960er und ’70er, bei dem etwa der Wander-Künstler Richard Long eine schnurgerade Linie in die Landschaft zog, findet sich bei Höpfner ebenso wenig.

Bei dem 1972 in Krems geborenen Zeichner und Fotografen, der von Kurator Günther Oberhollenzer im Kontext der Sammlungs-Schau „Sehnsuchtsräume“ in die Galerie geholt wurde, ist eher eine geschärfte Subjektivität, eine besondere Offenheit und Wachheit die ordnende Kraft. „Wo deine Füße stehen, ist der Mittelpunkt der Welt“, sangen einst Element of Crime; „Einen Standpunkt einnehmen und diesen vertreten“ will Höpfner, wie es in dem zur Schau erschienenen Künstlerbuch heißt.