Das unbekannte Weltmuseum

Einige Glanzstücke – etwa eine Skulptur von Henry Moore oder ein riesiges Wandbild von Pablo Picasso – wurden wohl schon beim Bau des Gebäudes in Auftrag gegeben. Die eigentliche Sammlung aber entstand durch ständige Geschenke der Mitgliedsstaaten: Dänemark spendete eine riesige Aluminium-Weltkugel („Symbolic Globe“) von Erik Reitzel, heute das im Außenraum am deutlichsten sichtbare Kunstwerk des Geländes. Der Irak schenkte ein geschnitztes „Door of Peace“ für ein Besprechungszimmer. Die japanische Stadt Nagasaki spendete einen Engelskopf, der den Atombombenabwurf auf die Stadt 1945 leicht beschädigt überdauert hatte. Österreich spendete – bis jetzt – nichts.

Am Freitag übergaben Staatssekretär Reinhold Lopatka, Botschafterin Ursula Plassnik und Botschafter Harald Stranzl schließlich den Fotoband „Art for Peace“ feierlich an UNESCO-Chefin Irina Bokova. Jedes UNESCO-Mitgliedsland erhält neben zwei Ausgaben des Bandes sämtliche Bilddaten mit der Aufforderung, diese in der Kunsterziehung und in Ausstellungen einzusetzen: Denn obwohl das Buch nicht im Handel erhältlich ist, soll die Sammlung „symbolisch in den Besitz aller Mitgliedsstaaten übergehen“ und der Friedensmission der Organisation dienen. Mittelfristig sollen alle Bilder frei zum Download zur Verfügung gestellt werden.