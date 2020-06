Es ertönt ein tiefer Bass im Saal, gleich darauf folgen Rhythmus-Elemente und eine einprägsame Melodie. Doch woher kommen all diese Sounds, wenn nur ein Mann auf der Bühne steht? Der Wiener Mundakrobatik-Künstler Michael Krappel, bekannt als "Fii", macht ausschließlich mit seiner Stimme Musik und erzeugt Rhythmen, die an die Präzision von einem computergenerierten Schlagzeug-Beat herankommen. Diese Technik nennt sich "Beatboxing" und entstammt der Hip-Hop-Kultur der frühen 1980er-Jahre.



Der "Ghettoblaster" war zu der Zeit der ständige Begleiter der Rapper und Künstler, die unter ihnen, ihre Beats mit dem Mund erzeugen konnten, wurden als "Human Beatbox" bezeichnet.



"Für mich ist die Stimme das ultimative Musikinstrument. Mit dem Mund kann man sich austoben und ich bin ständig am Lernen von neuen Gesangstechniken", erzählt der Künstler, der vom klassischen Gesang zum "Beatboxing" gekommen ist, dem KURIER.