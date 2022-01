Das Schubidu des Manitu: Bully Herbigs Kultfilm als Musical in Salzburg

Die Musik stammt von Martin Linglau, einem Musical- und Filmkomponisten, der gerne und viel arbeitet. Richtige Hits sind ihm bisher nicht gelungen. Für dieses Werk schuf er aber eine kompakte Komposition, die sich an einigen klassischen Motiven amerikanischer Musicals anlehnt. Das Mozarteumorchester Salzburg unter Philipp Gras veredelt die mittelmäßige Partitur. Die Liedtexte verfasste Heiko Wohlgemuth. Das Highlight seiner Dichtkunst mündet in einem Song mit der existentiellen Frage „Ich trinke Ouzo und was tust du so?“

Wie so oft überrascht Regisseur Andreas Gergen mit guten Ideen und einer rasanten Inszenierung.