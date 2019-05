"Das Rote Wien": Sozialdemokratische Ruhmeshalle

Auch wenn die Schlacht erst stattfindet: Der Wahlkampf hat längst begonnen. Denn es kann kein Zufall sein, dass die einen die konkreten Pläne der Steuerreform just dann vorstellen, wenn die anderen auf dem Rathausplatz den Tag der Arbeit feiern – und dabei in Erinnerung rufen, vor genau 100 Jahren in Wien die absolute Mehrheit errungen zu haben.

Das Wien Museum erweist sich dabei als braver Gehilfe der Sozialdemokraten: Am 29. April wurde im Musa (gleich neben dem Rathaus) eine Ausstellung über „Das Rote Wien“ eröffnet, die am 1. Mai frei zugänglich war. Sie huldigt jener Epoche zwischen 1919 und dem Schicksalsjahr 1934, in der die Vision von einer besseren Welt mit mehr Wohlstand, Bildung und Gesundheit recht entschieden umgesetzt wurde.

Auf jene Zeit des „Neuen Wiens“ beruft sich die SPÖ gerne: In der Ausstellung entdeckt man u.a. ein reproduziertes Plakat mit dem Text „Wir haben das Rote Wien gebaut – unser nächstes Werk ist das Rote Österreich“ aus 1945. Daneben hängt ein Plakat aus 1949, eine Collage aus etlichen Gemeindebau-Fo-tos: „Das haben wir gebaut – wir wollen weiterbauen!“

Das Musa, bisher Ausstellungshalle für die städtische Sammlung zeitgenössischer Kunst und nun Ersatzquartier des Wien Museums, ist natürlich viel zu klein, um „Das Rote Wien“ vielschichtig analysieren zu können. Die Schau, kuratiert von Werner Michael Schwarz, Elke Wikidal und Georg Spitaler, bietet bloß einen Überblick. Sie hat, zitatenhaft klar von Thomas Hamann eingerichtet, die Anmutung einer Ruhmeshalle.