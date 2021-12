Das poetische Bilderbuch einer Reise zu den Sternen

Ganz unspektakulär drehen Skater wie selbstverliebt ihre Kreise auf dem Eis. Die Lotto-Arena in Antwerpen wurde zur Winterlandschaft, ehe die Reise in die unendlichen Weiten des Weltalls durch Zeit und Raum begann. Sie führte ins Irgendwo einer fernen Galaxie und wieder zurück auf die Erde in einem Meer von Nordlichtern.

3.500 Besucher waren in Antwerpen behördlich zugelassen, sehr viel weniger kamen zur Premiere mit Maskenpflicht und 2G-Kontrollen. Und am dritten Tag waren nach Corona-bedingt verschärften Sicherheitsvorkehrungen nur noch 200 Besucher pro Vorstellung erlaubt.

Eine Supernova ist eine leuchtend sprühende, galaktische Explosion. Und „Supernova“ heißt die neue „Holiday on Ice“-Produktion, die – nach zuletzt „Atlantis“ und „Showtime“ – von 19. 1. bis 30. 1 in der Wiener Stadthalle zu erleben ist.

Eine Juke Box der großen Illusion mit bewährtem Mix aus: ein bisserl was fürs Aug’, ein bisserl was fürs Herz und fürs Gemüt.