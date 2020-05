Das Neujahrskonzert abschaffen?

Dabei hatte das Orchester seit je her ein gespanntes Verhältnis zu den „Sträußen“. Zu Lebzeiten der genialen Brüder lehnten die Wiener Philharmoniker deren Musik wie auch die ihres Vaters lange ab. „Ich bitte Dich, weder morgen noch künftighin die Konzerte dieser Leute zu besuchen“, rief Eduard seinen Bruder Johann 1877 brieflich zum Boykott auf. Johann Strauß litt sehr darunter, dass die Philharmoniker ihn als bloßen Unterhaltungsmusiker abtaten und sich weigerten, seine Melodien in ihr Repertoire aufzunehmen. Erst 15 Jahre nach Eduards Brief an Johann kam es zum ersten Strauß-Konzert der Philharmoniker – wobei der Walzerkönig selbst am Pult stand.