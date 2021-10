Das neue Bowie-Buch zeigt eines: Ikonische Images

Die stammen nicht nur aus den Resten der professionellen Sessions, sondern zeigen auch einen privaten Bowie. Sie zeigen den Mann hinter dem Star, der backstage ein Buch liest, auf einer Russlandtour im Zug schläft, in Japan mit der U-Bahn fährt, sich in Mexiko die Ruinenstadt Teotihuacán ansieht, oder in seiner Wohnung in New York mit der eben geborenen Tochter Lexi auf der Fensterbank liegt.

Zusätzlich hat jeder Fotograf in einem Vorwort zu seinem Kapitel seine Erinnerungen an die Begegnung mit dem Star festgehalten. Was sie alle an Bowie am meisten begeistert hat, war sein Humor und die umgängliche Art.

Fernando Aceves schreibt: „Er hatte stets ein Lächeln auf den Lippen, war freundlich zu seinen Musikern. Ein unkomplizierter Mensch – ganz im Gegensatz zu anderen Rockstars wie Mick Jagger und Paul McCartney, die ich getroffen habe.“