Das Musikprogramm beim 4Gamechangers-Festival 2023 steht

Das Digital- und Medienfestival 4Gamechangers geht dieses Jahr von 15. bis 17. Mai in der Marx-Halle Wien über die Bühne. Bei der von ProSiebenSat.1Puls4 initiierten Veranstaltung ist der ORF zum zweiten Mal als Co-Veranstalter an Bord.

Das musikalische Begleitprogramm wurde ausgebaut. An allen drei Festivaltagen mit Gästen wie Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney stehen zum Ausklang musikalische Acts auf dem Programm: Wie im Vorjahr Wanda, sowie Sportfreunde Stiller, Mathea als Headliner und weitere Acts wie Lahra, Eli Preiss und Camo & Krooked feat. Mira Lu Kovacs.

ESC-Duo

Am ersten Tag, dem "4Pioneers Day" tritt auch das Musikerinnen-Duo Teya & Salena auf, und das nur wenige Tage, nachdem sie Österreich mit "Who The Hell Is Edgar?" beim Eurovision Song Contest (9. bis 13. Mai in Liverpool) vertreten haben.

Infos zu Tickets unter www.4gamechangers.io