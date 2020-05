"Das himmlische Kind": Steinfest berührt

Heinrich Steinfest: „Das himmlische Kind“ Droemer Verlag. 311 Seiten. 20,60 Euro.

Die depressive Mutter der Kinder hat Selbstmord begangen. Miriam und Elias wollte sie in den Tod mitnehmen, als sie in einen Baggersee raste. Aber Miriam gelang es, mit dem Bruder ans Ufer zu schwimmen. In einem leeren Waldhäuschen, es war so finster und auch so bitter kalt, versorgt das Mädchen den Fiebernden mit Tannennadeltee, Schwammerln und einer heilenden Erzählung.

Na klar trägt der Autor dick auf (eine Zebra-Spielzeugfigur hilft ihm dabei). Aber es ist eh so kalt geworden. Deshalb ist es gut.



KURIER-Wertung: **** von *****