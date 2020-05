Das Gute ist arm, aber siegt immer

So schön ist das. Stressfrei. Sorgenfrei (aber nur beim Lesen). Ippolito Nievo kümmert sich ums Titschen.

Um die Kunst, flache Steine über das Wasser zu werfen, sodass sie springen und rutschen, vielleicht bis ans andere Ufer.

"... und wenn ich von all den Freuden, denen ich mich in meinem Leben hingegeben habe, eine Auswahl treffen müsste, glaube ich, dass ich keinen Zeitvertreib finden würde, der so frei von Mühe und Reue ist wie der, am Varmo und sonst wo getitscht zu haben."

Titschen, so Ippolito Nievo an anderer Stelle, sei eine Hilfe, "unser ödes und unnützes Leben auszuhalten." (Er ging 30-jährig auf der Fahrt von Palermo nach Neapel mit einem alten Dampfschiff im Tyrrhenischen Meer unter.)