Das Finale von "Der Pass": Konflikte, Morde und eine Sage

Im Wiener Gartenbaukino wurde man am Donnerstagabend am Weg zum Kinosaal von Fotos begleitet, auf denen verunstaltete und tote Menschen zu sehen waren. Diese nicht gerade leicht verdaulichen Bilder waren dann aber der perfekte Rahmen für die Weltpremiere der dritten und finalen Staffel der Sky-Serie "Der Pass". Unter den rund 600 Gästen waren auch die Hauptdarsteller der Serie: Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek. Sie wurden begleitet von den beiden Burgtheater-Schauspielern August Diehl und dem Shootingstar Felix Kammerer - beide haben in der dritten Staffel von "Der Pass" auch eine gewichtige Rolle. Umgesetzt wurden die letzten achten Folgen von "Der Pass" von Christopher Schier (Regie) und Thomas W. Kiennast (Regie und Kamera).