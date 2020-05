"Das Büro": Über den Alltag eines Lohnsklaven

Wodka und Brot. Man kann auch selber kündigen, damit das Leben nicht mehr Tonnen wiegt, sondern nur so viel wie ein Koffer mit Unterwäsche, Leiberl und Jeans. Gideon war Strafverteidiger. Jetzt umarmt der 39-Jährige die Ehefrau und den kleinen Sohn, „sein Kuss erschrak vor der Zukunft“ (was für ein großartiger Satz!) ... er will Fischer werden.

Und die Frau, eine erfolgreiche Steuerberaterin? Verzweifelt nicht. Übernimmt das winzige Lebensmittelgeschäft des Vaters, verkauft Eier und Kekse und zieht mit ihrem Fünfjährigen in ein Dorf am Rand von Tel Aviv.

Um sie kümmert sich die israelische Schriftstellerin Mira Magén in starken Bildern; und zeigt, wie schwierig Freiheit ist; und zeigt, wie schön die Sterne sind. Aber niemals belehrt sie uns. Und glaube niemand, alles ist gut am Ende! (Was ist denn gut?) Es ist ein trauriges Buch. Weil es lebt.



KURIER-Wertung: ***** von *****