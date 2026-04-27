Das Auto mal stehen lassen: Zweimal Kunst zur Spritkrise

Gute Kunstwerke zeichnen sich dadurch aus, dass sich immer wieder neue Fragen an ihnen verfangen – teils auch ungeachtet der Absicht des Künstlers oder der Künstlerin.

Als der Vorarlberger Gottfried Bechtold 1971 seinen ersten „Betonporsche“ schuf, ging es um ein Statement gegenüber Bildhauern, die stehende, sitzende und schreitende Figuren aus Stein meißelten oder in Bronze gossen: Ein Sportwagen („Das Auto ist eine Gehhilfe“, sagt Bechtold) aus einem profanen Baumaterial war da eine Provokation.

Dass ein „Betonporsche“, einer von 11 Abgüssen aus dem Jahr 2006, nun im Wiener Hanuschhof jenen Parkplatz okkupiert, der bislang der Direktorin der Horten Collection vorbehalten war, lässt sich auch als Geste eines neuen Repräsentationsdenkens deuten. Vor allem aber haben sich neue Fragen aufgetan: Ist die Mobilität, die im Kult um Sportwagen gipfelte, inzwischen museumsreif? Sind Kunstwerke als Statussymbol potenter als schnelle Autos? Und welche Monumente schaffen wir uns heute?