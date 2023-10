Dank KI: Letztes "neues" Lied der Beatles erscheint am 2. November

Die Geschichte von "Now And Then" beginnt in den sp├Ąten 1970er-Jahren, als Lennon im New Yorker Dakota Building ein Demo mit Gesang und Klavier einspielte. 1994 ├╝bergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme Paul, George und Ringo - zusammen mit Lennons Demos f├╝r "Free As A Bird" und "Real Love". Letztere beide Songs wurden f├╝r das Projekt "Anthology" fertiggestellt und als "neue" Beatles-Songs ver├Âffentlicht. Das Trio arbeitete mit dem Produzenten Jeff Lynne an einem Rohmix f├╝r "Now And Then". Allerdings war es zu diesem Zeitpunkt aufgrund technischer Einschr├Ąnkungen nicht m├Âglich, Lennons Gesang und Klavier zu trennen. Daher blieb das Lied im Archiv.

"Da war sie, Johns Stimme, kristallklar"

Hier kam nun Peter Jackson ins Spiel. F├╝r die Dokumentationen "The Beatles: Get Back" konnten der Australier und sein Team mithilfe der sogenannten MAL-Audiotechnologie von WingNut Films Mono-Aufnahmen entmischen und Instrumente, Gesang sowie alle einzelnen Stimmen in Gespr├Ąchen der Beatles isolieren. Das ebnete den Weg f├╝r einen Revolver-Mix von 2022, der direkt von den vierspurigen Masterb├Ąndern stammt. Damit stelle sich die Frage: Was k├Ânnte nun mit dem "Now And Then"-Demo gemacht werden? Dem Team gelang es tats├Ąchlich, die Stimme zufriedenstellend zu isolieren.

Ôץ Mehr lesen: Weltweite Suche nach legend├Ąrem Bass von Ex-Beatle McCartney

"Da war sie, Johns Stimme, kristallklar", wird McCartney in einer Aussendung zitiert. "Es ist ziemlich emotional. Und wir alle spielen darauf, es ist eine echte Beatles-Aufnahme." Starr erg├Ąnzt: "Noch dichter an das Gef├╝hl, ihn (Lennon, Anm.) wieder bei uns im Raum zu haben, werden wir niemals kommen."