Daniel Radcliffe und Alicia‐Keys‐Musical für Tony‐Awards nominiert

Das Alicia-Keys-Musical „Hell's Kitchen“ sowie das Musical „Stereophonic“ haben heuer die besten Aussichten auf viele Tony Awards. Das an die Jugend der heute 43 Jahre alten Sängerin und Songwriterin Alicia Keys in Manhattan angelehnte Broadway-Stück wurde am Dienstag 13 Mal für beim wichtigsten Musical- und Theaterpreis der USA nominiert - genauso oft wie das Musical „Stereophonic“ über den kreativen Prozess und die Probleme einer Indie-Band bei der Aufnahme eines Albums.

Daniel Radcliffe hofft auf Tony

Erstmals kann sich auch der Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe Hoffnung auf einen Tony machen: Er wurde für seine Rolle im Stück „Merrily We Roll Along“ nominiert.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Sie berücksichtigen nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der 41 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. Die Entscheidung für die Nominierungen gehen auf 44 Personen zurück, zumeist Theaterexperten. Die Tonys werden in diesem Jahr am 16. Juni verliehen.