Daniel Craig hat Corona - Broadway-Premiere als "Macbeth" wackelt

Eine "License to Ill" war in der neuen Rolle des langjährigen Bond-Darstellers offenbar nicht vorgesehen: Am Samstag musste die Show im Longacre Theatre am New Yorker Broadway, wo Daniel Craig in der Titelrolle des Shakespeare-Stücks "Macbeth" sein Comeback auf der Theaterbühne vorbereitet, abgesagt werden: Craig wurde positiv auf Corona getestet.

Die Aufführung, wenngleich für Publikum zugänglich, ist eine von zahlreichen Vorpremieren des Stücks, das zu den erwarteten Highglights der Theatersaison in New York zählen soll. Die offizielle Premiere ist erst für den 28. April angesetzt. Bereits am Freitag musste eine Aufführung wegen einer Erkrankung eines anderen Ensemblemitglieds abgesagt werden, berichtete die "New York Times".

Die "Macbeth on Broadway"-Show wird in der Theaterszene genau beäugt, sie gilt gewissermaßen als Testballon, wie gut der Theaterbetrieb wieder Fahrt aufnehmen kann. Für Ensemblemitglieder und Bühnenarbeiter gilt in am Broadway eine Impfpflicht. Auch das Publikum wird nur geimpft und mit Maske eingelassen - die Regeln gelten nach derzeitiger Fassung bis Ende April. Mitte April sollten sie einer Neubewertung unterzogen werden.